استراحة – أرسنال (1) - (1) مانشستر سيتي.. لاكازيت جووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب الإمارات في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

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نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق31: جوووول التعادل لأرسنال عن طريق لاكازيت برأسية بعد عرضية من مارتينللي.

ق23: إنذار لنني بعد تدخله بقوة على خيسوس.

ق3: جوووول أول لسيتي من جابرييل خيسوس برأسية بعد عرضية من زينشينكو.

انطلاق المباراة.