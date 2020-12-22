استراحة – أرسنال (1) - (1) مانشستر سيتي.. لاكازيت جووول

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 21:31

كتب : FilGoal

جابرييل خيسوس يسجل هدفا لمانشستر سيتي ضد أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب الإمارات في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

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نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق31: جوووول التعادل لأرسنال عن طريق لاكازيت برأسية بعد عرضية من مارتينللي.

ق23: إنذار لنني بعد تدخله بقوة على خيسوس.

ق3: جوووول أول لسيتي من جابرييل خيسوس برأسية بعد عرضية من زينشينكو.

انطلاق المباراة.

مانشستر سيتي أرسنال
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