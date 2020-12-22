استراحة في الكونفدرالية - المقاولون (0) - (0) النجم الساحلي.. نهاية الشوط الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون والنجم الساحلي في ذهاب دور الـ 32 للكونفدرالية.

طالع تشكيل الفريقين وتغطية حية للمباراة من هنا

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نهاية الشوط الأول

ق34: ركلة حرة للمقاولون لُعبت داخل منطقة الجزاء، وصدام بن عزيزة يمنع فاروقا نور الدين من الوصول بالكرة بإعاقة واضحة لكن عدم وجود VAR يحرم المقاولون من ركلة جزاء.

ق29: رأسية الشيخاوي من متابعة لكرة ركنية تمر بجوار مرمى حسن شاهين

ق6: تسديدة من أحمد شكري في يد المثلوثي

انطلاق المباراة