استراحة في الكونفدرالية - المقاولون (0) - (0) النجم الساحلي.. نهاية الشوط الأول
الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 17:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون والنجم الساحلي في ذهاب دور الـ 32 للكونفدرالية.
طالع تشكيل الفريقين وتغطية حية للمباراة من هنا
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نهاية الشوط الأول
ق34: ركلة حرة للمقاولون لُعبت داخل منطقة الجزاء، وصدام بن عزيزة يمنع فاروقا نور الدين من الوصول بالكرة بإعاقة واضحة لكن عدم وجود VAR يحرم المقاولون من ركلة جزاء.
ق29: رأسية الشيخاوي من متابعة لكرة ركنية تمر بجوار مرمى حسن شاهين
ق6: تسديدة من أحمد شكري في يد المثلوثي
انطلاق المباراة