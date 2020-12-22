مباشر - إنبي (1) - (1) غزل المحلة.. رامي صبري على طريقة بانينكا

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 16:43

كتب : FilGoal

الأهلي - غزل المحلة

تابع مباشرة مباراة إنبي وغزل المحلة في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

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انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق43: جووول رامي صبري يدرك التعادل للمحلة من ركلة جزاء بطريقة بانينكا.

ق42: ركلة جزاء لإنبي بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي لمسة يد على لاعب المحلة.

ق28: جوووول التقدم لغزل المحلة عن طريق هشام عادل "بلحة".

انطلاق المباراة.

الدوري المصري إنبي غزل المحلة
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