كرواتش يعلق على التنافس بين صلاح وماني

الاثنين، 21 ديسمبر 2020 - 14:21

كتب : FilGoal

ماني - صلاح - ليفربول - تشيلسي

ماني - صلاح - ليفربول - تشيلسي

علق بيتر كراوتش مهاجم ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق على التنافس المستمر بين محمد صلاح وزميله ساديو ماني في هجوم الحمر.

وقال كراوتش في تصريحات نشرتها جريدة ديلي ميل: "لا توجد أي مشكلة طالما أن ينتصر الفريق باستمرار".

وأوضح "لقد فاز ليفربول بكل شيء على مدار العامين الماضيين، وأتوقع أن يحتفظ الفريق بلقب الدوري هذا الموسم أيضا".

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وأضاف "كل مهاجم أناني وسيرغب كلاهما في تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، خاصة صلاح الذي يبدو مهووسا بأرقامه في الوقت الحالي".

وتابع "لا يهم ما إذا كان التنافس بين صلاح وماني سيستمر طالما أنهما يؤديان بشكل فعال".

واستمر مهاجم إنجلترا السابق "انضم صلاح إلى ليفربول كجناح لكنه تطور ليصبح أحد أبرز الهدافين في أوروبا، أصبح ماكينة أهداف".

وواصل "لقد كان في المكان المناسب عند تسجيل هدفه الأول ضد كريستال بالاس، وهدفه الثاني كان رائعا للغاية".

وأتم "اشك أن صلاح وماني أفضل صديقين، لكن لا يهم. فقد كنت ألعب بجوار مهاجمين أعلم تماما أنهم لا يحبوني، ولكن هذا لم يمنعني أبدًا من القيام بمهمتي".

ورفع صلاح رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 13 هدفا بهدفيه في شباك كريستال بالاس، ليحتل صدارة جدول هدافي المسابقة، بفارق هدفين عن سون هيونج مين جناح توتنام ودومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

بينما سجل ماني 5 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ينفرد بصدراة جدول المسابقة برصيد 31 نقطة بفارق 4 نقاط عن ليستر سيتي الوصيف.

ويستعد ليفربول لملاقاة وست بروميتش ألبيون في الجولة 15 يوم الأحد المقبل.

بيتر كراوتش محمد صلاح ماني
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