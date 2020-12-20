مباشر الدوري الإسباني - إيبار (1)-(2) ريال مدريد.. الشوط الثاني

الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 21:52

كتب : FilGoal

ريال مدريد - إيبار

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيبار ضد ريال مدريد في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

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ق 36:كريم بنزيمة يسجل هدفا والحكم لا يحتسبه بداعي التسلل

ق 27: جووووول كيكي جارسيا يقلص الفارق بهدف رائع

ق 16: بنزيمة يهدر الثالث بضربة رأسية مرت جوار القائم بعد عرضية من فاسكيز

ق 13: جوووووووول مودريتش والثاني

ق 6: جووووووول كريم بنزيمة والأول بعد تمريرة من رودريجو

انطلاق المباراة

ريال مدريد إيبار الدوري الإسباني
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