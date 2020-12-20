الشوط الثاني - يونايتد (6) - (2) ليدز.. سداسية ساحقة
الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 18:28
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد.
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** ق73 جوووووووووول دالاس والهدف الثاني لـ ليدز بطريقة رائعة
** ق69 جوووووووووول برونو والهدف السادس لـ يونايتد
** ق68 ركلة جزاء لـ يونايتد
** ق65 جوووووووووول جيمس والهدف الخامس لـ يونايتد بعد اختراق وتسديدة أرضية قوية هزت شباك ليدز
** انطلاق الشوط الثاني
** نهاية الشوط الأول
** ق41 جوووووووووول ليام كوبير والهدف الأول لـ ليدز من ضربة رأس
** ق37 جوووووووووول ليندلوف والهدف الرابع بعد متابعة لرأسية من مارسيال
** ق19 جوووووووووول برونو بووووم والهدف الثالث بتسديدة صاروخية أرضية تهز الشباك
** ق3 جوووووووووول ماكتومناي والهدف الثاني لـ يونايتد من تمريرة مثالية من مارسيال
** ق1 جوووووووووول ماكتومناي والهدف الأول لـ يونايتد من تسديدة أرضية صاروخية
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة