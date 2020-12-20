الشوط الثاني - يونايتد (6) - (2) ليدز.. سداسية ساحقة

الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 18:28

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - ليدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد.

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** ق73 جوووووووووول دالاس والهدف الثاني لـ ليدز بطريقة رائعة

** ق69 جوووووووووول برونو والهدف السادس لـ يونايتد

** ق68 ركلة جزاء لـ يونايتد

** ق65 جوووووووووول جيمس والهدف الخامس لـ يونايتد بعد اختراق وتسديدة أرضية قوية هزت شباك ليدز

** انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** ق41 جوووووووووول ليام كوبير والهدف الأول لـ ليدز من ضربة رأس

** ق37 جوووووووووول ليندلوف والهدف الرابع بعد متابعة لرأسية من مارسيال

** ق19 جوووووووووول برونو بووووم والهدف الثالث بتسديدة صاروخية أرضية تهز الشباك

** ق3 جوووووووووول ماكتومناي والهدف الثاني لـ يونايتد من تمريرة مثالية من مارسيال

** ق1 جوووووووووول ماكتومناي والهدف الأول لـ يونايتد من تسديدة أرضية صاروخية

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

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