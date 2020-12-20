الخلاف مع فايلر و"الشجار" مع إكرامي وخصم الـ 750 ألف جنيه.. صالح جمعة يتحدث

الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 01:54

كتب : FilGoal

صالح جمعة - الأهلي

فتح صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا الكثير من الملفات عن فترته الماضية في الأهلي.

صالح جمعة

النادي : سيراميكا كليوباترا

الأهلي
الدوري المصري

الملف الأول كان أزمته مع السويسري ريني فايلر مدرب الأهلي السابق، ليقول: "في أحد الأيام في التدريبات كنا 21 لاعبا من بينهم 3 عناصر من الناشئين، وأقام فايلر تقسيمة 10 لاعبين ضد 10 واستبعدني أنا فقط".

وأضاف في تصريحاته خلال ظهوره عبر قناة صدى البلد "فايلر استبعدني من التقسيمة وأخبرني بأن أذهب لصالة الجيم، وهنا بدأت أزمتي معه".

أخبار متعلقة
وقائع مثيرة بين صالح وعبد الله جمعة.. ورقة "الملكي بطل إفريقيا" وفيديو "اضرب يا بدري" صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي قائمة سيراميكا - ظهور صالح جمعة ضمن 21 لاعبا لمواجهة البنك الأهلي كهربا: كل ما يقال عن السهر مع صالح جمعة ليس إلا شائعات

وتابع "أخبرت فايلر وقتها أنني لن أذهب لـ الجيم، وجمعت متعلقاتي الشخصية ورحلت".

واستمر " مشكلتي مع فايلر أصبحت أكبر عندما تحدث عني في المؤتمر الصحفي وقال "أتمنى له التوفيق" وكان ذلك في منتصف الموسم!".

وأكمل حديثه قائلا: "تعجبت للغاية من فعله ذلك وفي هذا التوقيت، والعلاقة كانت صعبة للغاية بيني وبينه".

ودلل "لم أكن ألقي التحية على فايلر، ولا يقوم هو الآخر بذلك. كنت بمجرد دخولي للنادي أذهب لصالة الجيم وبعدها أرحل مباشرة".

وأردف "هذا الأمر استمر حتى تدخل محمد الشناوي الذي تحدث معي وأخبرني بأنه سيتحدث مع فايلر وبالفعل فعل ذلك، وبعدها عدت للتدرب مع المجموعة من جديدة".

وشدد صالح "لم أشتك فايلر لأي مسؤول في الأهلي وليس عادتي من الأساس فعل ذلك ولا أتحدث مع أي مسؤول في النادي، فقط الحديث كان مع مدير الكرة سيد عبد الحفيظ، وكذلك محمد الشناوي قائد الفريق عندما تدخل لحل الأمر".

الملف الثاني

وتطرق صالح جمعة للحديث عن أزمته السابقة مع شريف إكرامي، قائلا: "الشجار مع إكرامي كان بسبب عدم التزامي مع الأهلي؟ لا ليس كذلك".

وشرح "الشجار كان بسبب "تتش" حدث في التدريب داخل الملعب، واستمر ببعض الأصوات العالية في غرفة خلع الملابس، ولكن الأمر انتهى سريعا ولم يؤثر على علاقتي معه".

واستمر "في اليوم التالي من تلك الأزمة، جلسنا سويا وتحدثنا كثيرا واعتذر كل واحد للآخر وانتهى الأمر. مثل تلك الأمور تحدث في كرة القدم".

الملف الأخير الذي تحدث عنه صالح جمعة كان عن الواقعة التي جعلت سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي يعاقبه بخصم 750 ألف جنيه.

وأوضح صالح "نعم بالفعل تعرضت لخصم بقيمة 750 ألف جنيه من سيد عبد الحفيظ ولكن ما يقال عرضي للبيع وقتها لم يكن صحيحا".

وأشار "قرار الخصم جاء بسبب أزمة مع زميل في الفريق (صالح لم يذكر اسمه) داخل الملعب".

وأضاف ضاحكا "عندما دخلت مكتب سيد عبد الحفيظ ذكرني بأنه قد أخبرني سابقا بأن العقوبة التالية ستكون مليون جنيه، ولكنه "عملي تخفيضات" وجعل الخصم 750 ألف جنيه فقط".

وأتم "تم خصم المبلغ بالفعل وجلست في المكتب مصدوما من الرقم".

في الدوري صالح جمعة الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
فايلر: أفضّل الحقيقة المؤلمة على الأكذوبة المريحة.. ولست نادما على الرحيل من الأهلي ساعة | مصر
عبد الحليم علي: لا نريد سوى العدالة.. ولم نقصر أمام أسوان ساعة | الدوري المصري
بقيادة كريسبو.. ديفينسا إي خوستيسيا يسحق لانوس ويتوج بـ كوبا سود أمريكانا ساعة | أمريكا
أستون فيلا يفوز على نيوكاسل في ليلة عودة تريزيجيه 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
"سندمر مئويتكم كما دمروا مئويتنا".. ريال مدريد يفسد احتفالية ألافيس 2 ساعة | الدوري الإسباني
بيان رسمي – اتحاد الكرة: نتقبل النقد ولن نقبل باستمرار تشويه الحكام 2 ساعة | الدوري المصري
احترف في صربيا والمكسيك.. غزل المحلة يضم مهاجم تاونشيب رولرز 2 ساعة | ميركاتو
في الدرجة الثانية – نادي زد يعلن ضم أحمد دويدار 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 4 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية
قد ينال إعجابك