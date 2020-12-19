الشوط الثاني - إيفرتون (2) - (1) أرسنال.. ضغط مدفعجي
السبت، 19 ديسمبر 2020 - 19:18
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة إيفرتون ضد أرسنال في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي.
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انطلاق الشوط الثاني
استراحة
** ق45 جووووول ياري مينا والهدف الثاني لـ إيفرتون من ضربة رأس
** جووووول التعادل لـ أرسنال عن طريق بيبي من علامة الجزاء
** ق33 ركلة جزاء لـ أرسنال بعد سقوط مايتلاند نيلز داخل منطقة الجزاء
** ق20 جووووول أول لـ إيفرتون بالخطأ عن طريق هولدينج
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة
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