الشوط الثاني - إيفرتون (2) - (1) أرسنال.. ضغط مدفعجي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة إيفرتون ضد أرسنال في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي.

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انطلاق الشوط الثاني

استراحة

** ق45 جووووول ياري مينا والهدف الثاني لـ إيفرتون من ضربة رأس

** جووووول التعادل لـ أرسنال عن طريق بيبي من علامة الجزاء

** ق33 ركلة جزاء لـ أرسنال بعد سقوط مايتلاند نيلز داخل منطقة الجزاء

** ق20 جووووول أول لـ إيفرتون بالخطأ عن طريق هولدينج

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة