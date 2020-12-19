استارحة في إنجلترا – كريستال بالاس (0)-(3) ليفربول.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كريستال بالاس وليفربول، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية الشوط الأول

ق. 44 جووول ثااااالث. انطلاقة رائعة من روبيرتسون ثم عرضية إلى فيرمينو الذي يستقبلها داخل منطقة الجزاء ثم يودعها المرمى بشكل رااائع.

ق. 35 جووول ثاااني.. ساديو ماني يسجل الثاني بعد تمريرة من فيرمينو إلى ماني على حدود منطقة الجزاء، والسنغالي يستدير ويسدد في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 31 ركنية يقابلها شلوب برأسية ويتصدى لها أليسون بثبات.

ق. 24 كرة طويلة يتحصل عليها أندريه أيو من فابينيو ويرسل عرضية تجاه زاها لكن تمر بعيدة ليقطعه الدفاع.

ق. 2 جووول أول مبكر. طولية يستقبلها ماني ويرسل عرضية إلى مينامينو الذي استلمها وسدد في المرمى مسجلا الهدف الأول لفريقه وله في الدوري بشكل عام.

بداية المباراة