إصابة محمد عبد السلام بـ فيروس كورونا

أصيب محمد عبد السلام مدافع نادي الزمالك بـ فيروس كورونا.

وشعر اللاعب أمس بأعراض برد وأجرى مسحة طبية، وجاءت نتيجتها اليوم إيجابية.

وبالتالي سيغيب اللاعب عن مواجهة جازيل التشادي والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل في دور أبطال إفريقيا.

وأعلن الزمالك في أوقات سابقة تعافي عبد الله جمعة وعمر السعيد ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود حمدي الونش من فيروس كورونا.

اللاعب البالغ 23 عاما لم يخض أي مباراة الموسم الجاري مع الزمالك.

وإجمالا خاض 23 مباراة في جميع المسابقات ولم يسجل أي هدف وتوج بلقب الكونفدرالية وكأس مصر والسوبر الإفريقي مع الزمالك.

وكان ضمن الأسماء التي توجت بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.