مباشر في الدوري - الأهلي (0) (0) غزل المحلة.. جيرالدو يهدر من مسافة قريبة

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 - 19:13

كتب : FilGoal

بدر بانون - الأهلي - غزل المحلة

يستقبل الأهلي نظيره غزل المحلة على ملعب الأهلي وي السلام في الجولة الثانية من الدوري المصري.

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ق.32 تسديدة من خالد رسلان في ظهور هجومي نادر للغزل، لكنها تمر بعيدة عن مرمى الشناوي

ق.17 تغيير اضطراري لغزل المحلة. خروج فتحي مبروك للإصابة ودخول جلال العقدة

ق.10 كهربا يهدر فرصة مؤكدة بعد تمريرة شريف، لكن تسديدته تمر بجوار القائم بعد انفراده بالمرمى

ق.3 فرصة أولى للأهلي بعد بينية كهربا نحو شريف، لكن البشبيشي يخرج مبكرا ويمسك الكرة

بداية المباراة

بداية المباراة خلال دقائق

إصابة عمرو السولية خلال الإحماء في قصبة القدم، ودخول حمدي فتحي في التشكيل الأساسي بدلا منه

الأهلي في الدوري الدوري المصري
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