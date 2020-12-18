مباشر في الدوري - الأهلي (0) (0) غزل المحلة.. تغيير اضطراري للضيوف

يستقبل الأهلي نظيره غزل المحلة على ملعب الأهلي وي السلام في الجولة الثانية من الدوري المصري.

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ق.17 تغيير اضطراري لغزل المحلة. خروج فتحي مبروك للإصابة ودخول جلال العقدة

ق.10 كهربا يهدر فرصة مؤكدة بعد تمريرة شريف، لكن تسديدته تمر بجوار القائم بعد انفراده بالمرمى

ق.3 فرصة أولى للأهلي بعد بينية كهربا نحو شريف، لكن البشبيشي يخرج مبكرا ويمسك الكرة

بداية المباراة

بداية المباراة خلال دقائق

إصابة عمرو السولية خلال الإحماء في قصبة القدم، ودخول حمدي فتحي في التشكيل الأساسي بدلا منه