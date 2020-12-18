استراحة في الدوري - الأهلي (0) (0) غزل المحلة.. نهاية الشوط الأول

يستقبل الأهلي نظيره غزل المحلة على ملعب الأهلي وي السلام في الجولة الثانية من الدوري المصري.

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ق.43 ظهور جديد للغزل! إسلام فؤاد يستلم داخل منطقة الجزاء ويلتف ويسدد، لكن الشناوي يتصدى إلى الركنية

ق.40 تسديدة من أفشة لكن البشبيشي يتصدى ثم يتصدى لمتابعة شريف

ق.39 فرصة محققة للأهلي. علي معلول يرسل عرضية لـ كهربا داخل الـ 6 ياردة، لكنها تمر دون أن يلمسها أحد

ق.37 البشبيشي يتألق أمام تسديدة كهربا بعيدة المدى

ق.33 عرضية رائعة من معلول، لكن رأسية جيرالدو تمر بجوار القائم

ق.32 تسديدة من خالد رسلان في ظهور هجومي نادر للغزل، لكنها تمر بعيدة عن مرمى الشناوي

ق.17 تغيير اضطراري لغزل المحلة. خروج فتحي مبروك للإصابة ودخول جلال العقدة

ق.10 كهربا يهدر فرصة مؤكدة بعد تمريرة شريف، لكن تسديدته تمر بجوار القائم بعد انفراده بالمرمى

ق.3 فرصة أولى للأهلي بعد بينية كهربا نحو شريف، لكن البشبيشي يخرج مبكرا ويمسك الكرة

بداية المباراة

بداية المباراة خلال دقائق

إصابة عمرو السولية خلال الإحماء في قصبة القدم، ودخول حمدي فتحي في التشكيل الأساسي بدلا منه