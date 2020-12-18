تشكيل الأهلي - جيرالدو وديانج أساسيان.. ومحمد شريف يقود الهجوم ضد المحلة

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 - 18:30

كتب : أحمد الخولي

أليو ديانج - جونيور أجايي - الأهلي - إنبي

يشارك الأنجولي جيرالدو في التشكيل الأساسي لـ الأهلي أمام غزل المحلة.

الأهلي يواجه غزل المحلة في السابعة والنصف مساءً في الجولة الثانية من الدوري المصري.

تشكيل الأهلي الأساسي شهد عودة أليو ديانج ليشارك في وسط الملعب بجانب عمرو السولية، بدلا من حمدي فتحي.

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ويقود محمد شريف خط هجوم الأهلي وخلفه الثلاثي جيرالدو ومحمد مجدي "أفشة" ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وتستمر ثنائية بدر بانون وأيمن أشرف في قيادة دفاع الأهلي.

وفيما يلي تشكيل الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - محمد هاني.

الوسط الدفاعي: عمرو السولية - أليو ديانج.

الوسط الهجومي: جيرالدو - محمد مجدي "أفشة" - كهربا.

الهجوم: محمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي - محمود وحيد - أحمد رمضان "بيكهام" - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أكرم توفيق - حمدي فتحي - صلاح محسن - أحمد ياسر ريان.

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