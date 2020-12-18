مباشر في الدوري - الاتحاد (1) (1) سموحة.. الشوط الثاني

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 - 16:47

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - سموحة - الصورة من الموقع الرسمي للاتحاد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة الاتحاد السكندري وسموحة في دربي الإسكندرية اليوم الجمعة، في الخامسة مساء.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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ق.52 تسديدة الوادي تصطدم بالعارضة بغرابة وتخرج

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.34 جووووووول التعااااادل السريع لـ سيسيه بعد تمريرة عمار حمدي

ق.30 جووووووول حسام حسن يسجل الأول لـ سموحة بعد هجمة مرتدة رائعة

ق.14 عبد الكبير الوادي يهدر هدفا مؤكدا بتسديدة مرت بجوار القائم

ق.1 حسام حسن كاد أن يسجل بعد 10 ثوانٍ لكن تسديدته تمر أعلى مرمى الاتحاد

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل.

في الدوري الدوري المصري الممتاز
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