مباشر في الدوري - مصر للمقاصة (0) - (1) إنبي.. تبديل أول لأصحاب الأرض بعد نصف ساعة

يقدم لكم FilGoal.com متابعة مباشرة لمباراة مصر للمقاصة وإنبي، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

د.30 تبديل أول لمصر للمقاصة بإشراك حسني فتحي بدلا من أحمد مودي

د.14 هدف ملغي لإنبي بعد تسلل احتسب على دينوبيتر جودي

د.11 جووول الأول من كريم طارق لصالح إنبي، جُملة جميلة من علي فوزي إلى كريم فؤاد تصل إلى كريم طارق داخل المنطقة بطريقة رائعة ليسجل الهدف الأول.

بداية المباراة