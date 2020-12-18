مباشر في الدوري - مصر للمقاصة (0) - (1) إنبي.. تبديل أول لأصحاب الأرض بعد نصف ساعة

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 - 14:30

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي

يقدم لكم FilGoal.com متابعة مباشرة لمباراة مصر للمقاصة وإنبي، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

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د.30 تبديل أول لمصر للمقاصة بإشراك حسني فتحي بدلا من أحمد مودي

د.14 هدف ملغي لإنبي بعد تسلل احتسب على دينوبيتر جودي

د.11 جووول الأول من كريم طارق لصالح إنبي، جُملة جميلة من علي فوزي إلى كريم فؤاد تصل إلى كريم طارق داخل المنطقة بطريقة رائعة ليسجل الهدف الأول.

بداية المباراة

في الدوري مصر للمقاصة إنبي
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