انتهى حفل The Best – ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم

يقام حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي The Best بشكل افتراضي من مدينة زيوريخ السويسرية.

FilGoal.com يتابع حفل توزيع الجوائز والفائزين لحظة بلحظة.

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نهاية الحفل

**البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم على حساب الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)

**الإنجليزية لوسي برونز (ليون – مانشستر سيتي) تفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم متفوقة على الدنماركية بيرنيلي هاردر (فولفسبورج – تشيلسي) والفرنسية ويندي رينار (ليون)

**تشكيل العام من اختيار اللاعبين: أليسون بيكر – ترينت أليكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – سيرخيو راموس – ألفونسو ديفيز - يوشوا كيميتش – كيفن دي بروين – تياجو ألكانتارا - ليونيل ميسي – روبيرت ليفاندوفسكي – كريستيانو رونالدو

**ماريفالدو فرانشيسكو دا سيلفا يفوز بجائزة مُشجع العام

**الإيطالي ماتيا أنيسي (17 عاما) يفوز بجائزة اللعب النظيف لإنقاذه منافس من الموت في أرض الملعب

**الألماني يورجن كلوب (ليفربول) يحصد جائزة أفضل مدرب في العالم متفوقا على الألماني هانز فليك (بايرن ميونيخ) والأرجنتيني مارسيلو بييلسا (ليدز يونايتد)

**الهولندية سارينا فيجمان (هولندا) تفوز بجائزة أفضل مدرب عن فئة السيدات متفوقة على الإنجليزية إيما هايز (تشيلسي) والفرنسي جان لوك فاسور (ليون)

**الكوري سون هيونج مين (توتنام في شباك وست هام) يفوز بجائزة بوشكاش متفوقا على الأوروجويانيين لويس سواريز (برشلونة في شباك مايوركا) وجورجيان دي أراسكيتا (فلامنجو في شباك كيارا)

**الألماني مانويل نوير (بايرن ميونيخ) يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى متفوقا على البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول) والسلوفيني يان أوبلاك (أتليتكو مدريد)

**الفرنسية سارة بوهادي (ليون) تفوز بجائزة أفضل حارسة مرمى متفوقة على التشيلية كريستياني إندلر (باريس سان جيرمان) والأمريكية أليسا نايهر (تشيكاجو ريد ستارز)

*جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي ينعي الراحلين العظيمين عن عالمنا: دييجو مارادونا، وباولو روسي

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انطلاق الحفل

انطلاق الحفل بعد قليل