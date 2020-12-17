مباشر في الدوري - بيراميدز (1)-(1) الزمالك.. تبديل لأصحاب الأرض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للقمة المرتقبة بين بيراميدز والزمالك في الجولة الثانية من الدوري المصري.

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ق. 78 تبديل جديد لبيراميدز بدخول أحمد توفيق بدلا من عمر جابر المصاب.

ق. 77 أوناجم يهدر انفراد تاااام. بينية من شيكابالا إلى أوناجم الذي انفرد من منتصف الملعب وأهدر الكرة بعد خروج صحيح من إكرامي.

ق. 74 جووول التعااادل. عرضية من أوناجم ويقابلها مصطفى محمد بلمسة رائعة في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 72 محمد أوناجم يشارك بدلا من حميد أحداد.

ق. 70 حميد أحداد ينفرد تماما ويراوغ ويسدد بيسراه لكن في الشباك الخارجية للمرمى.

ق. 68 تصويبة من محمود علاء لكن سهلة في يد شريف إكرامي.

ق. 66 جووول أول لبيراميدز. عرضية من الجهة اليمنة عن طريق عبد الله السعيد، قابلها أحمد الشيخ بلمسة في المرمى مسجلا الأول.

ق. 62 دخول أحمد الشيخ بدلا من محمود حمادة في صفوف بيراميدز.

ق. 62 دخول شيكابالا بدلا من أحمد سيد "زيزو".

ق. 59 تصويبة قوية من أحمد فتحي يتصدى لها أبو جبل وترتد إلى عبد الله السعيد لكن الونش يتدخل أمامه سريعا ويمنعه من التصويب ليمنع هدف مؤكد.

ق. 57 عودة أنتوي للملعب.

ق. 54 جون أنتوي يسقط على الأرض ويتلقى العلاج.

ق. 51 شريف إكرامي يتلقى العلاج.

ق. 49 بينية من ساسي إلى مصطفى محمد والدفاع يعود ويبعدها من أمامه قبل التسديد.

ق. 46 تصويبة من إريك تراوري فوق المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 46 طارق طه ينفذ كرة ثابتة بشكل رااائع تصطدم بالعارضة بمساعدة يد أبو جبل.

ق. 44 كرة ثابتة ينفذها عبد الله السعيد ويبعدها الدفاع.

ق. 36 عرضية جديدة من طارق طه يبعدها الونش قبل رأسية أنتوي.

ق. 34 كرة مرتدة من دفاع الزمالك يقابلها دونجا بتصويبة بعيدة عن المرمى.

ق. 29 عرضية من طارق طه ورأسية من جون أنتوي بجانب القائم.

ق. 24 عرضية من حازم إمام يفشل الدفاع في إخراجها ويقطعا مصطفى محمد ويسدد لكن إكرامي يتصدى ويحولها إلى ركنية.

ق. 23 حميد أحداد يرسل عرضية من الجهة اليسرى ويخرجها الدفاع.. وترتد الكرة إلى أحداد مرة أخرى ويسدد ضعيفة في يد إكرامي.

ق. 19 شريف إكرامي يمسك عرضيتين متتاليتين بثبات.

ق. 13 انطلاقة من أشرف بنشرقي وعرضية يمسك بها شريف إكرامي.

ق. 12 عرضية من طارق طه تمرة فوق رأس إريك تراوري بقليل.

ق. 10 إنذار أول في اللقاء لمحمود حمادة بعد تدخل على طارق حامد.

ق. 4 هدف ملغي لبيراميدز بعد تسلل على إريك تراوري.

ق. 3 إريك تراوري يسقط داخل منطقة الجزاء ويطالب بركلة جزاء.

ق. 2 عرضية من طارق طه يمسك بها محمد أبو جبل بثبات.

بداية المباراة