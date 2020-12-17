استراحة - موقعة مرتقبة.. بيراميدز (0)-(0) الزمالك.. نهاية الشوط الأول

الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 19:04

كتب : FilGoal

ساسي - بيراميدز - الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للقمة المرتقبة بين بيراميدز والزمالك في الجولة الثانية من الدوري المصري.

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نهاية الشوط الأول

ق. 46 طارق طه ينفذ كرة ثابتة بشكل رااائع تصطدم بالعارضة بمساعدة يد أبو جبل.

ق. 44 كرة ثابتة ينفذها عبد الله السعيد ويبعدها الدفاع.

ق. 36 عرضية جديدة من طارق طه يبعدها الونش قبل رأسية أنتوي.

ق. 34 كرة مرتدة من دفاع الزمالك يقابلها دونجا بتصويبة بعيدة عن المرمى.

ق. 29 عرضية من طارق طه ورأسية من جون أنتوي بجانب القائم.

ق. 24 عرضية من حازم إمام يفشل الدفاع في إخراجها ويقطعا مصطفى محمد ويسدد لكن إكرامي يتصدى ويحولها إلى ركنية.

ق. 23 حميد أحداد يرسل عرضية من الجهة اليسرى ويخرجها الدفاع.. وترتد الكرة إلى أحداد مرة أخرى ويسدد ضعيفة في يد إكرامي.

ق. 19 شريف إكرامي يمسك عرضيتين متتاليتين بثبات.

ق. 13 انطلاقة من أشرف بنشرقي وعرضية يمسك بها شريف إكرامي.

ق. 12 عرضية من طارق طه تمرة فوق رأس إريك تراوري بقليل.

ق. 10 إنذار أول في اللقاء لمحمود حمادة بعد تدخل على طارق حامد.

ق. 4 هدف ملغي لبيراميدز بعد تسلل على إريك تراوري.

ق. 3 إريك تراوري يسقط داخل منطقة الجزاء ويطالب بركلة جزاء.

ق. 2 عرضية من طارق طه يمسك بها محمد أبو جبل بثبات.

بداية المباراة

بيراميدز الزمالك في الدوري
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