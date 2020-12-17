مباشر في الدوري - الإسماعيلي (2) (1) الإنتاج الحربي.. الشوط الثاني

يستقبل الإسماعيلي نظيره الإنتاج الحربي على استاد الإسماعيلية في الجولة الثانية من الدوري المصري.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هـــنـــا

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ق.76 باسم مرسي يسدد ركلة حرة رائعة يتصدى لها فوزي بصعوبة

ق.52 بعد مراجعة تقنية الفيديو لعدة دقائق، الحكم يؤكد قراره بعدم احتساب ركلة جزاء للإسماعيلي بعد لمسة يد على بازوكا

ق.47 تسديدة أرضية من عمر الوحش بعد تسديدة أري بابل لكن الحارس يتصدى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+47 فييرا يهدر انفرادا صريحا بعد تألق محمد فوزي

ق.42 جوووووووول عبد الرحمن مجدي يسجل الثاني بعد عرضية بن يوسف

ق.29 فرصة خطيرة للإسماعيلي! عرضية من عبد الرحمن مجدي وتسديدة من فخر الدين بن يوسف يتصدى لها أحمد يحيى بأعجوبة

ق.25 جوووووووول عماد حمدي يدرك التعادل للإسماعيلي بعد سوء تفاهم بين أحمد يحيى وخط دفاغه

ق.15 جوووووووول فييرا يسجل الهدف الأول بعد عرضية باسم مرسي

ق.13 تسديدة من مصطفى الجمل من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها محمد فوزي

ق.1 أري بابل كاد أن يسجل بعد ثوانٍ من بداية المباراة لكن تسديدته تمر أعلى العارضة

بداية المباراة