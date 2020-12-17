مباشر في الدوري - الإسماعيلي (1) (1) الإنتاج الحربي.. جووووووول عماد حمدي

الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 17:03

كتب : FilGoal

حسن علي ومحمد عادل في مباراة المصري والإسماعيلي

يستقبل الإسماعيلي نظيره الإنتاج الحربي على استاد الإسماعيلية في الجولة الثانية من الدوري المصري.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هـــنـــا

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ق.29 فرصة خطيرة للإسماعيلي! عرضية من عبد الرحمن مجدي وتسديدة من فخر الدين بن يوسف يتصدى لها أحمد يحيى بأعجوبة

ق.25 جوووووووول عماد حمدي يدرك التعادل للإسماعيلي بعد سوء تفاهم بين أحمد يحيى وخط دفاغه

ق.15 جوووووووول فييرا يسجل الهدف الأول بعد عرضية باسم مرسي

ق.13 تسديدة من مصطفى الجمل من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها محمد فوزي

ق.1 أري بابل كاد أن يسجل بعد ثوانٍ من بداية المباراة لكن تسديدته تمر أعلى العارضة

بداية المباراة

الإسماعيلي الإنتاج الحربي في الدوري
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