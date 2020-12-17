مباشر في الدوري - الإسماعيلي (1) (1) الإنتاج الحربي.. جووووووول عماد حمدي

يستقبل الإسماعيلي نظيره الإنتاج الحربي على استاد الإسماعيلية في الجولة الثانية من الدوري المصري.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هـــنـــا

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ق.29 فرصة خطيرة للإسماعيلي! عرضية من عبد الرحمن مجدي وتسديدة من فخر الدين بن يوسف يتصدى لها أحمد يحيى بأعجوبة

ق.25 جوووووووول عماد حمدي يدرك التعادل للإسماعيلي بعد سوء تفاهم بين أحمد يحيى وخط دفاغه

ق.15 جوووووووول فييرا يسجل الهدف الأول بعد عرضية باسم مرسي

ق.13 تسديدة من مصطفى الجمل من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها محمد فوزي

ق.1 أري بابل كاد أن يسجل بعد ثوانٍ من بداية المباراة لكن تسديدته تمر أعلى العارضة

بداية المباراة