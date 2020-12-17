مباشر في الدوري - الجونة (0) - (1) المصري.. جوووول أحمد رفعت

يستضيف فريق الجونة نظيره المصري البورسعيدي ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وكان الفريقان قد تعادلا في مباريتهما الافتتاحية في مسابقة الدوري.

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ق46 جوووول أحمد رفعت يسجل الأول بتسديدة أرضية بعد تمريرة رائعة من عنتر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39 أحمد مسعود يتألق أمام تسديدة كريم الطيب وترتد لعموري ولكن يسددها خارج المرمى

ق1 هجمة مرتدة لفريق الجونة في الثانية 50 ولكن عموري يسدد سهلة في يد أحمد مسعود

ق1 المصري يهدر الهدف الأول في الثانية 16 وأحمد عادل عبد المنعم ينقذ الموقف

انطلاق المباراة