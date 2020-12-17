مباشر في الدوري - الجونة (0) - (0) المصري.. مسعود يتألق أمام الطيب

الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 14:24

كتب : FilGoal

أوستين أموتو مع المصري أمام الإسماعيلي

يستضيف فريق الجونة نظيره المصري البورسعيدي ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وكان الفريقان قد تعادلا في مباريتهما الافتتاحية في مسابقة الدوري.

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ق39 أحمد مسعود يتألق أمام تسديدة كريم الطيب وترتد لعموري ولكن يسددها خارج المرمى

ق1 هجمة مرتدة لفريق الجونة في الثانية 50 ولكن عموري يسدد سهلة في يد أحمد مسعود

ق1 المصري يهدر الهدف الأول في الثانية 16 وأحمد عادل عبد المنعم ينقذ الموقف

انطلاق المباراة

الدوري المصري الجونة المصري
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