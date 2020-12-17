جاتوزو: لا يمكنك طرد لاعبا لأنه قال للحكم أغُرب عن وجهي.. هذا يحدث فقط في إيطاليا

الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 13:13

كتب : FilGoal

لورينزو إينسيني - نابولي- إنتر

تحدث الإيطالي جينارو جاتوزو المدير الفني لـ نابولي على طرد لورينزو إنسيني قائد الفريق أمام إنتر في قمة الجولة الـ 12 من الدوري الإيطالي.

وحسب وسائل إعلام إيطالية فأن طرد إنسيني جاء بسبب إهانة الحكم اعتراضا على احتساب ركلة جزاء.

جاتوزو قال عقب نهاية اللقاء لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية ممتعضا: "أخبرت الحكم قبل طرد إنسيني، أنه يجامل إنسيني كونه قائد الفريق وبعد دقيقتين أشهر في وجهه البطاقة الحمراء".

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وأضاف "لا يمكنك طرد لاعبا خاصة إذا كان قائدا، لأنه قال للحكم أغُرب عن وجهي عقب احتساب ركلة جزاء مشكوك في صحتها".

وأردف "في إنجلترا وأسكتلندا يقولون تلك الجملة طيلة الوقت ولا يحدث شيء، فقط في إيطاليا يتعرض اللاعبين للطرد لمثل تلك الحالات".

وأكمل "عندما كنت لاعبا، كانت هناك رياضة، الحكم لابد أن يكون لديه الحس ويتفهم ذلك عقب ركلة جزاء مشكوك فيها، اللاعب قد يقول له ذلك ويتظاهر الحكم بعدم سماع ذلك، لا يمكنك أن تترك فريقا بـ 10 لاعبين لمثل ذلك الموقف".

وأتم "حتى أنه لم يقل ذلك في وجهه بطريقة حادة".

وظهر جاتوزو أثناء المباراة على ملعب جوسيبي مياتزا مرتديا رقعة فوق نضارته بسبب مشكلة في عينه.

وصار أنطونيو كونتي ثالث مدرب يحقق على الأقل 32 انتصارا مع إنتر في أول 50 مباراة بالدوري الإيطالي بعد ألدو أوليفيري 34 وجوزيه مورينيو 34.

جاتوزو على المستوى التدريبي لم يحقق أي انتصار على إنتر في الدوري، بل كانت نتائجه الإيجابية في كأس إيطاليا.

في 6 مباريات بالدوري الإيطالي خسر 5 وتعادل في 1، لكن في الكأس فاز في مواجهتين وتعادل في واحدة من 3.

جينارو جاتوزو الدوري الإيطالي نابولي إنتر
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