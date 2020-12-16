الشوط الثاني - برشلونة (2) - (1) ريال سوسيداد

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 21:57

كتب : FilGoal

جوردي ألبا - ميسي - برشلونة - ريال سوسيداد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للموقعة المرتقبة بين برشلونة وريال سوسيداد.

اضغط هنا لمتابعة اللقاء لحظة بلحظة

** انطلاق الشوط الثاني

** استراحة

** ق43 جووووووول دي يونج والهدف الثاني لـ برشلونة بعد عرضية من ألبا.. الهدف تم احتسابه بعد العودة لتقنية الفيديو

** ق36 فرصة لا تصدق من جريزمان بعدما مر من الحارس وسدد ولكن في العارضة

** ق31 جووووووول ألبا والتعادل لبرشلونة بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء

** ق27 جووووووول ويليان جوزيه والهدف الأول لـ سوسيداد بعد كرة رائعة عرضية أرضية داخل منطقة جزاء برشلونة

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
أحمد فتحي وتراوري وعمر جابر على رأس قائمة بيراميدز ضد الزمالك 12 دقيقة | مصر
دوري أبطال كونكاكاف – تييري هنري يودع أمام "الرجل المُقنع" 33 دقيقة | أمريكا
كليوباترا يحقق رقما تاريخيا لم يحدث منذ 2006 38 دقيقة | الدوري المصري
أرتيتا يهرب من سيناريو أرسنال المعتاد بنقطة أمام ساوثامبتون 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صلاح أمين يكشف دورا هاما لعبد المنصف وعرفات في دجلة "المختلف" ساعة | الدوري المصري
الشوط الثاني - برشلونة (2) - (1) ريال سوسيداد ساعة | أوروبا
رونالدو وموراتا يُهدران وأتالانتا يحصد نقطة في مباراة التعادل السادس ساعة | الدوري الإيطالي
الغزلان يواصلون التفوق التاريخي.. خطأ أبو السعود القاتل ينصر دجلة على المقاولون ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو 3 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح 4 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر
قد ينال إعجابك