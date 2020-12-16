استراحة - برشلونة (2) - (1) ريال سوسيداد... شوط ناري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للموقعة المرتقبة بين برشلونة وريال سوسيداد.

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** استراحة

** ق43 جووووووول دي يونج والهدف الثاني لـ برشلونة بعد عرضية من ألبا.. الهدف تم احتسابه بعد العودة لتقنية الفيديو

** ق36 فرصة لا تصدق من جريزمان بعدما مر من الحارس وسدد ولكن في العارضة

** ق31 جووووووول ألبا والتعادل لبرشلونة بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء

** ق27 جووووووول ويليان جوزيه والهدف الأول لـ سوسيداد بعد كرة رائعة عرضية أرضية داخل منطقة جزاء برشلونة

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة