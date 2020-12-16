مباشر قمة إنجلترا - ليفربول (1)-(1) توتنام.. كين يهدر فرصة خطيرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد توتنام في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

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ق 73: العارضة تحرم ماني من الثاني

ق 63: انفراد ضائع من بيرجوين أمام ليفربول

ق 50: هاري كين يخطف الكرة من الحارس أليسون وكاد يسجل الثاني لتوتنام

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 33: جووووووول سون والتعادل

ق 26: جووووووووول صلاح يسجل الأول لليفربول

ق 10: لوريس يتصدى لرأسية فيرمينو

انطلاق المباراة