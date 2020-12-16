مباشر في الدوري - وادي دجلة (1) - (1) المقاولون العرب.. هيثم الجويني جووووووول

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجولة الثانية من الدوري بين المقاولون العرب ووادي دجلة.

ويبحث الفريقان عن الفوز، حيث خسر المقاولون في الجولة الأولى ضد الزمالك، فيما تعادل دجلة مع البنك الأهلي.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة

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ق45: جوووووول هيثم الجويني يتعادل بتسديدة من خارج المنطقة من ضربة حرة مباشرة

ق42: عبد المنصف يضع 43 عاما من الخبرة في التصدي لتسديدة كريم مصطفى الخادعة

ق29: هيثم الجويني يقابل تسديدة إبراهيم صلاح بكعبه في محاولة لتغيير اتجاهها ولكن عبد المنصف يتألق ويتصدى لها بثبات.

ق15: جووووول دجلة يتقدم على المقاولون 1-0 بقدم محمد هلال من ركلة جزاء.

ق13: ضربة جزاء لدجلة! جورجينيو لعب عرضية واشترك معه بعدها أمير عابد، ليحتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودة لـ VAR

ق7: تمريرة رائعة من أحمد سعيد لمحمد رضا الذي يسدد لكن أبو السعود يتصدى ويحولها لركنية

انطلاق المباراة