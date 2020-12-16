الشوط الثاني - سيراميكا كليوباترا (3) - (1) البنك الأهلي.. الثااالث

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 16:55

كتب : FilGoal

محمد إبراهيم - علي فتحي - سيراميكا كليوباترا - الإنتاج الحربي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضد البنك الأهلي في الجولة الثانية من الدوري المصري.

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** ق62 جووول ثالث لـ سيراميكا عن طريق شادي حسين بعد عرضية رائعة وتسديدة أروع

** ق59 جووول شريف دابو والهدف الثاني لـ سيراميكا من علامة الجزاء

** ق58 ركلة جزاء لـ سيراميكا بعد لمسة يد على كوفي

** ق52 جووول التعادل للبنك الأهلي بطريقة ولا أروع من تسديدة رائعة من فادي فريد

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

** ق38 جووول أول لـ سيرامكا من شادي حسين بعد متابعة لكرة عائدة من عند خط المرمى من البنك الأهلي

** ق25 عامر عامر يتألق أمام انفراد محمد فخري ويحمي مرمى كليوباترا

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

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