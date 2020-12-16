مجلس الاتحاد الدولي يقر بقانون جديد للتبديلات للاعبين المصابين بارتجاج خلال المباراة

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 16:35

كتب : FilGoal

مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم تطبيق قانون التبديل الإضافي الدائم للاعبين المصابين بارتجاج أو اشتباه في الإصابة به، على أن يتم تجربته بشكل مبدئي وموسم في يناير 2021.

ويعني ذلك أن الأندية سيسمح لها بشكل مؤقت باستبدال اللاعب الذي أصيب في رأسه حتى لو كان قد استخدم كافة تبديلاته.

ويأتي ذلك الإعلان بعد عدد من الاستشارات التي قام بها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم مع الشركاء المختلفين والأطباء والخبراء واللاعبين وممثليهم وكذلك المدربين ولجان المسابقات والحكام وغيرهم من المشاركين في اللعبة أملا في التوصل لتصور لعلاج المشكلة.

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وعانى العديد من نجوم كرة القدم السابقين في بريطانيا من الخرف، ما تسبب في إجراء الكثير من الأبحاث التي أرجعت الأسباب إلى الصدمات القوية في الرأس التي يجب أن توضع في الحسبان بشكل أكثر جدية عما سبق.

وجاء إعلان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن هذا القرار خلال اجتماعه الإداري السنوي اليوم الأربعاء، فقط بعد أسابيع قليلة من حادثة ديفيد لويز مدافع أرسنال وراؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون.

وجاءت تلك الحادثة حينما اصطدم رأس خيمينيز برأس ديفيد لويز، وأصيب الأول بكسر في الجمجمة، فيما أكمل اللاعب الثاني المباراة بعد تضميد رأسه ثم استبداله لأنه :"لم يكن يشعر بأريحية كلما لعب الكرة برأسه".

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