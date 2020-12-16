مباشر في الدوري - أسوان (2) - (1) طلائع الجيش.. هدف قاتل لمحمود شبانة
الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 14:32
كتب : FilGoal
يستضيف فريق أسوان نظيره طلائع الجيش في افتتاح مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق83 جوووول قاتل لأسوان عن طريق محمود شبانة
ق61 أحمد سمير يتعادل للجيش بهدف رائع
ق59 جوووول هيثم الفيل يفتتح التسجيل لأسوان
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق30 لا يزال التعادل السلبي يسيطر على المباراة
انطلاق المباراة
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