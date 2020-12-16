مباشر في الدوري - أسوان (2) - (1) طلائع الجيش.. هدف قاتل لمحمود شبانة

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 14:32

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الأهلي - طلائع الجيش

يستضيف فريق أسوان نظيره طلائع الجيش في افتتاح مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

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ق83 جوووول قاتل لأسوان عن طريق محمود شبانة

ق61 أحمد سمير يتعادل للجيش بهدف رائع

ق59 جوووول هيثم الفيل يفتتح التسجيل لأسوان

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 لا يزال التعادل السلبي يسيطر على المباراة

انطلاق المباراة

الدوري المصري الجيش أسوان
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