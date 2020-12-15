انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (3) - (1) أتليتك بلباو.. بنزيمة يؤمن نقاط المباراة

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 22:48

كتب : FilGoal

ريال مدريد - أتليتكو

يستضيف ريال مدريد فريق أتليتك بلباو ضمن مباريات الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 23 نقطة من 12 مباراة، بينما بلباو في المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة.

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نهاية المباراة

ق91 بنزيمة جووووول من جديد

ق74 جوووول بنزيمة

ق52 جوووول كابا يسجل التعادل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47 جوووول توني كروس يسجل الأول

ق13 طرد راؤول جارسيا لاعب بلباو بعد تلقي البطاقة الصفراء الثانية

انطلاق الشوط الأول

ريال مدريد الدوري الإسباني
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