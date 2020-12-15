مباشر في إنجلترا - مانشستر سيتي (1) (1)وست بروم.. نزول أجويرو
الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 22:00
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة مانشستر سيتي ووست بروميتش ألبيون في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــا.
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ق 75: سيرخيو أجويرو يشارك بدلا من فيل فودين.
ق 67: محاولات هجومية متواصلة من مانشستر سيتي عبر جابريل جيسوس وكيفين دي بروين لكن الحارس والدفاع لها بالمرصاد.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 42: سيمي أجايي مدافع وست بروم يسجل هدف التعادل بتسديدة تغالط الحارس إيدرسون.
ق 30: ضغط متواصل من مانشستر سيتي ينتهي بهدف أول، بعد عرضية أرضية من رحيم سترلينج أودعها إلكاي جوندوجان في الشباك.
انطلاق المباراة