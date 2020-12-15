مباشر في إنجلترا - مانشستر سيتي (1) (1)وست بروم.. نزول أجويرو

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 22:00

كتب : FilGoal

سيمي أجايي لاعب وست بروميتش أمام مانشستر سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة مانشستر سيتي ووست بروميتش ألبيون في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــا.

--

ق 75: سيرخيو أجويرو يشارك بدلا من فيل فودين.

ق 67: محاولات هجومية متواصلة من مانشستر سيتي عبر جابريل جيسوس وكيفين دي بروين لكن الحارس والدفاع لها بالمرصاد.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: سيمي أجايي مدافع وست بروم يسجل هدف التعادل بتسديدة تغالط الحارس إيدرسون.

ق 30: ضغط متواصل من مانشستر سيتي ينتهي بهدف أول، بعد عرضية أرضية من رحيم سترلينج أودعها إلكاي جوندوجان في الشباك.

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي في إنجلترا الدوري الإنجليزي وست بروم
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك يعلن شفاء عبد الله جمعة من فيروس كورونا 3 دقيقة | الدوري المصري
"زي خاص لـ كأس العالم للأندية".. تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي 12 دقيقة | مصر
الدماطي يرأس بعثة الأهلي إلى النيجر.. والفريق يسافر بطائرة خاصة 30 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أشرف قاسم: هدفنا الآن تحقيق الفوز على بيراميدز 38 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كومان: لا أرى مشاكل بين اللاعبين.. ولنترك بيانيتش غير سعيدا ويعمل بقوة للحصول على فرصة 43 دقيقة | الدوري الإسباني
استراحة في إسبانيا - ريال مدريد (1) - (0) أتليتك بلباو.. جووووول كروس ساعة | الدوري الإسباني
مدرب سيراميكا كليوباترا: لم نقدم الأفضل بعد.. ونعد الجميع بمشاهدة فريق أقوى الفترة المقبلة ساعة | الدوري المصري
تشكيل ريال مدريد - فالفيردي أساسيا وبنزيمة وفاسكيز يهاجمان بلباو ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو 3 حوار – زيزو.. عن يقين الفوز ضد الأهلي ولاعب يريده لـ الزمالك منه.. وكاميرا كارتيرون الخفية 4 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح
قد ينال إعجابك