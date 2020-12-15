والد فيليبو وسيموني إنزاجي يأمل انتهاء مواجتهما بالتعادل

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 17:39

كتب : FilGoal

فيليبو وسيموني إنزاجي

يأمل جيانكارلو والد فيليبو وسيموني إنزاجي مدربا بينفينتو ولاتسيو انتهاء المواجهة التي تجمعهما الليلة الثلاثاء ضمن الجولة الـ 12 من الدوري الإيطالي بالتعادل.

وسبق أن التقى الشيقيقان في ديسمبر 2018، حينها كان فيليبو مدربا لبولونيا وخسر من سيموني 2-0 على ملعب ريناتو دالارا.

جينكارلو قال لصحيفة "إل ماسيجارو" الإيطالية: "كنت آمل أن يصل أولادي إلى التحدي بهدوء أكبر، في النهاية، سأشجع أن تنتهي المباراة بالتعادل".

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وأضاف "قد يُرضي هذا بينفينتو أكثر، ولكن لحسن الحظ، لا أريد تقديم أي توقعات".

وأردف "سنشاهد أنا وزوجتي مارينا المباراة عبر التلفزيون، وربما حتى مع جدتي ماريا البالغة من العمر 93 عاما".

وأتم "أنا متأكد من أن أولادي سيتحدثون مع بعضهم البعض قبل المباراة، كما يفعلون كل يوم، بالمناسبة".

ويحتل لاتسيو المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بينما يحتل بينفينتو المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة.

فيليبو إنزاجي سيموني إنزاجي لاتسيو بينفينتو الدوري الإيطالي
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