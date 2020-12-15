رونالدو: أفضل مشاهدة الملاكمة أو رياضة القتال عن متابعة كرة القدم

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 11:10

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يسجل ويحتفل بهدف يوفنتوس في جنوى

كشف كريستيانو رونالدو أيقونة كرة القدم ونجم يوفنتوس أنه يحب متابعة الرياضات القتالية ويفضلها أحيانا على مشاهدة مواجهات الساحرة المستديرة.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

وقال البرتغالي في حواره مع جينادي جولوفكين نجم الملاكمة في فيلم وثائقي لشركة DAZN:"كرة القدم شغفي، لكني أفضل مشاهدة رياضات أخرى في التلفاز. بين كرة القدم والملاكمة أو القتال (UFC)، أختار الملاكمة أو القتال".

وأضاف النجم البالغ عمره 35 عاما "أعتقد أن ممارسة الملاكمة تنفعك في كرة القدم لأنها تحسن حواسك وتتعلم كيف تتحرك. في سن الـ33 تعتقد أن قدميك لم تعودا مثل السابق. أود الاستمرار في كرة القدم، سيقول الناس عني: كريستيانو كان لاعبا رائعا لكنه الآن بطيء. لا أريد ذلك".

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واستمر "تستطيع تغيير الكثير في جسمك، لكن هذه ليست المشكلة. يعتمد الأمر على عقلك، الحافز والخبرة، وهو الشيء الأكثر تعقيدا. في الرياضة، تستطيع أن تكون أكثر نضوجا، انظر إلى (روجر) فيديرير في كرة المضرب، عمره 37 أو 38 لكنه لا يزال على القمة، وهناك من هم مثله في الملاكمة أيضا".

ولا يزال رونالدو أحد أفضل لاعبي العالم رغم سنه الكبيرة، النجم الأسبق لمانشستر يونايتد وريال مدريد ينافس ليونيل ميسي أيقونة برشلونة وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ على جائزة اللاعب الأفضل في 2020 من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

واختارت مجلة فرانس فوتبول النجم البرتغالي ضمن التشكيل الأمثل لكرة القدم في آخر 70 عاما، والذي أعلنت عنه يوم الإثنين.

وفاز رونالدو بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنح سنويا لأفضل لاعب في العالم، 5 مرات. اللاعب الوحيد الذي يفوقه هو ميسي، صاحب الـ6 كرات ذهبية.

كريستيانو رونالدو يوفنتوس
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