سكاي: تحديد مدة غياب بن ناصر وجابيا عن ميلان

كشفت قناة سكاي سبورت إيطاليا عن مدة غياب الثنائي ماتيو جابيا وإسماعيل بن ناصر عن ميلان بسبب الإصابة.

ويغيب جابيا عن الملاعب لمدة شهر بسبب إصابة الركبة، بينما بن ناصر سيبتعد لمدة 10 أيام على الأقل.

وخرج جابيا من مواجهة بارما عقب مرور 4 دقائق فقط، بينما استبدل بن ناصر اضطراريا في الشوط الثاني.

ووفقا لقناة سكاي سبورت خضع الثنائي للفحوصات الطبية ظهر اليوم الإثنين.

وبحسب ما ورد فإن جابيا يعاني من إجهاد في الرباط الجانبي وهو ما يستدعي غيابه لمدة شهر على الأقل.

ويخضع جابيا لمزيد من الفحوصات الطبية غدا الثلاثاء خوفا من إصابة في الغضروف.

أما بن ناصر فيغيب لمدة عشرة أيام على الأقل لإصابة في العضلة ذات الرأسين.