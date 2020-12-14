مباشر في الدوري – سموحة (0) - (0) غزل المحلة.. هدف ملغي لأصحاب الأرض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة وغزل المحلة في الجولة الأولى من الدوري المصري.

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ق14: VAR يؤكد قرار الحكم، النتيجة 0-0.

ق12: حسام حسن يسجل هدفا، بعد عرضية ولا أروع من الترهوني ولكن الحكم المساعد رفع الراية معلنا التسلل. ننتظر قرار VAR.

ق9: إسلام جمال يهدر التقدم، حسام حسن يستلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويمرر عرضية رائعة لإسلام جمال الذي لعبها فوق العارضة.

ق3: ضغط سكندري كبير مع بداية المباراة

انطلاق المباراة