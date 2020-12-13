مؤتمر موسيماني: نتيجة مباراة المقاصة لا تدل على مستوى الأهلي.. وسنعمل لعلاج إهدار الفرص

الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 22:14

كتب : حسام نور الدين

موسيماني - الأهلي - المقاصة

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن فوز فريقه على مصر للمقاصة بثلاثية مقابل هدف لا يدل على سير المباراة.

وفاز الأهلي على المقاصة بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأولى من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني عقب اللقاء في المؤتمر الصحفي: "نتيجة مباراة المقاصة النهائية لا تعكس سير المواجهة وكنا نستطيع تسجيل أكثر من 3 أهداف".

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وأضاف "أتيحت لنا عدة فرص للتهديف ولم نترجمها إلى أهداف والتحدي الأكبر بالنسبة لنا في المرحلة المقبلة أن يشاهد اللاعبين هذه الفرص لمعرفة أنهم اتخذوا خلالها القرار الخاطئ سواء بالتحرك المبكر أو التحرك الخاطئ".

وأكمل "كنا نعلم من قبل المباراة أن المقاصة يلعب كرة على الأرض ويبدأ الهجمات من خط الدفاع وفي أول ربع ساعة نجحنا في قطع الكرة 3 مرات في منتصف ملعبهم ولكن بعد ذلك لم نتخذ القرار الصحيح في التمرير".

وتابع "محلل الأداء جعلني أشاهد أن هدف المقاصة في الأهلي به 4 لاعبين متمركزين بشكل خاطئ".

وبسؤاله لماذا لم يشارك ديانج من بداية المباراة رد قائلا: "ديانج عائد من الإصابة بفيروس كورونا كما أن السولية وحمدي فتحي يقدما مستوى رائع ولكن جمهور الأهلي يبلغ 70 مليون مشجع وإذا كان هناك 10 ملايين يريدون أن يبدأ ديانج المباراة فمعنى ذلك أن هناك 60 مليون متفقين في الرأي لأن يجلس على مقاعد البدلاء".

وشدد "كما أن السولية سجل هدفا في المباراة، وحمدي فتحي سجل في نصف نهائي كأس مصر أمام الاتحاد السكندري".

وعن الثنائي محمد شريف وطاهر محمد طاهر قال: "شريف وطاهر لم يحفظا حتى الآن طريقة لعب الفريق وهذا الثنائي يحتاج إلى وقت أطول للانسجام أكثر معنا".

وأتم تصريحاته "محمد شريف قدم مستوى جيد في المباراة وأرى أن الهدف الذي سجله لم يكن به حالة تسلل، ولكني سأعود إلى منزلي لمشاهدة اللعبة مرة أخرى".

الأهلي المقاصة موسيماني الدوري المصري
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