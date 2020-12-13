مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) المقاصة.. القائم يمنع كهربا من التسجيل
الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 19:16
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد مصر للمقاصة في الجولة الأولى من الدوري المصري.
ـــــــــــــ
ق 63: فرصة خطيرة من كهربا بعد عرضية من معلول يتابعها بتسديدة تصطدم في القائم
ق 47: هدف لمحمد شريف والحكم لم يحتسبه ويشير إلى التسلل
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1
ق 41: جووول التعادل للمقاصة عن طريق مروان حمدي
ق 30: محاولات غير متكملة من المقاصة
ق 15: محمد شريف يهدر فرصة خطيرة
ق 5: جووول علي معلول والهدف الأول من ركلة جزاء
ق 3: ركلة جزاء لكهربا بعد عرقلته من الحارس محمود حمدي
انطلاق المباراة