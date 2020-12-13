مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) المقاصة.. القائم يمنع كهربا من التسجيل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد مصر للمقاصة في الجولة الأولى من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــ

ق 63: فرصة خطيرة من كهربا بعد عرضية من معلول يتابعها بتسديدة تصطدم في القائم

ق 47: هدف لمحمد شريف والحكم لم يحتسبه ويشير إلى التسلل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 41: جووول التعادل للمقاصة عن طريق مروان حمدي

ق 30: محاولات غير متكملة من المقاصة

ق 15: محمد شريف يهدر فرصة خطيرة

ق 5: جووول علي معلول والهدف الأول من ركلة جزاء

ق 3: ركلة جزاء لكهربا بعد عرقلته من الحارس محمود حمدي

انطلاق المباراة