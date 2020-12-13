مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) المقاصة.. القائم يمنع كهربا من التسجيل

الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 19:16

كتب : FilGoal

كهربا - حسني فتحي - الأهلي - المقاصة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد مصر للمقاصة في الجولة الأولى من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 63: فرصة خطيرة من كهربا بعد عرضية من معلول يتابعها بتسديدة تصطدم في القائم

ق 47: هدف لمحمد شريف والحكم لم يحتسبه ويشير إلى التسلل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 41: جووول التعادل للمقاصة عن طريق مروان حمدي

ق 30: محاولات غير متكملة من المقاصة

ق 15: محمد شريف يهدر فرصة خطيرة

ق 5: جووول علي معلول والهدف الأول من ركلة جزاء

ق 3: ركلة جزاء لكهربا بعد عرقلته من الحارس محمود حمدي

انطلاق المباراة

الأهلي المقاصة الدوري المصري
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