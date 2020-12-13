مباشر - فولام (1) - (1) ليفربول.. جووول صلاااح

الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 18:29

كتب : FilGoal

بوبي رييد يسجل ويحتفل بهدف فولام في ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة فولام أمام ليفربول في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

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ق. 79 جووووول التعاااادل من محمد صلاح من ركلة الجزاء.

ق. 77 ركلة جزاااء لليفربول.

ق. 61 تمريرة رائعة من فيرمينو وهندرسون ينفرد ويسدد لكن الحارس يتصدى ويحولها إلى ركنية.

ق. 46 محمد صلاح يرد بتصويبة يحولها الحارس إلى ركنية.

ق. 45 روبيرتسون يفشل في تشتيت الكرة وتصطدم بهاجم فولام ويتصدى لها أليسون.

بداية الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** ق43 صلاح يهدر هدفا محققا لـ ليفربول بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء لم تهز الشباك

** ق30 ضغط كبير جدا مع فولام

** ق25 جووووووووول هدف أول لـ فولام في مرمى ليفربول بتسديدة صاروخية من بوبي رييد

** ق18 توقف اللعب مع مطالب فولام بالحصول على ركلة جزاء ولكن الحكم وبعد العودة لتقنية الفيديو قرر احتساب ركلة ركنية.

** ق12 أليسون يتألق أمام فرصة خطيرة لـ فولام

** بعد قليل انطلاق المباراة

في إنجلترا ليفربول فولام
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