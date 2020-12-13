استراحة - فولام (1) - (0) ليفربول.. شوط مثير

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة فولام أمام ليفربول في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

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** نهاية الشوط الأول

** ق43 صلاح يهدر هدفا محققا لـ ليفربول بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء لم تهز الشباك

** ق30 ضغط كبير جدا مع فولام

** ق25 جووووووووول هدف أول لـ فولام في مرمى ليفربول بتسديدة صاروخية من بوبي رييد

** ق18 توقف اللعب مع مطالب فولام بالحصول على ركلة جزاء ولكن الحكم وبعد العودة لتقنية الفيديو قرر احتساب ركلة ركنية.

** ق12 أليسون يتألق أمام فرصة خطيرة لـ فولام

** بعد قليل انطلاق المباراة