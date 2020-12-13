مباشر في الدوري - المصري (0) - (0) الإسماعيلي.. دفاع الدراويش يتألق أمام أموتو

يستقبل المصري نظيره الإسماعيلي في برج العرب بدربي القناة ضمن الجولة الأولى من الدوري المصري.

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ق50 إنقاذ رائع من دفاع الإسماعيلي قبل تسديدة أوستن أموتو داخل منطقة الجزاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46 مراوغة رائعة من محمد عنتر داخل منطقة الجزاء وتمريرة لكن تتخطى أوستن أموتو داخل منطقة الجزاء

ق32 تألق حارس مرمى الإسماعيلي وإبعاد الكرة قبل أن تصل إلى عمر كمال

ق20 مباراة هادئة وسلبية في النتيجة حتى الآن

بداية المباراة