استراجة في الدوري - المصري (0) - (0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 16:50

كتب : FilGoal

صورة جماعية للاعبي المصري والإسماعيلي قبل دربي القنال

يستقبل المصري نظيره الإسماعيلي في برج العرب بدربي القناة ضمن الجولة الأولى من الدوري المصري.

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نهاية الشوط الأول

ق46 مراوغة رائعة من محمد عنتر داخل منطقة الجزاء وتمريرة لكن تتخطى أوستن أموتو داخل منطقة الجزاء

ق32 تألق حارس مرمى الإسماعيلي وإبعاد الكرة قبل أن تصل إلى عمر كمال

ق20 مباراة هادئة وسلبية في النتيجة حتى الآن

بداية المباراة

الإسماعيلي المصري في الدوري الدوري المصري
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