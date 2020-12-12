مباشر دربي مانشستر - يونايتد (0)-(0) سيتي.. إلغاء ركلة جزاء لراشفورد

السبت، 12 ديسمبر 2020 - 18:51

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي - برونو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

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ق 48: إلغاء ركلة جزاء بداعي التسلل على راشفورد

ق 47: ركلة جزاء لمانشستر يونايتد حصل عليها راشفورد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 35: محرز يهدر انفرادا بعد تمريرة من ستيرلينج

ق25: تمريرة رائعة من محرز تصل إلى جيسوس الذي يسدد أعلى المرمى

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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