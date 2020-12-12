مؤتمر كومان: أفضّل فوز أتليتكو على ريال مدريد.. وما قيل عن غرفة الملابس أكذوبة

اعترف رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، بتفضيله فوز أتليتكو مدريد على ريال مدريد في دربي العاصمة.

برشلونة يستقبل ليفانتي في كامل نو بالجولة 13 من الدوري الإسباني غدا الأحد، بينما يحل أتليتكو ضيفا على ريال مدريد في ألفريدو دي ستيفانو اليوم السبت.

وصرّح كومان خلال المؤتمر الصحفي: "أمامنا أسبوع مهم نخوض فيه 3 مباريات على ملعبنا في الدوري، ويجب علينا الفوز فيها جميعا".

وأوضح: "علينا أن نحسّن الجانب الدفاعي، لكن لست مهووسا بذلك، لأني حللت الأهداف التي سكنت مرمانا ووجدت أن 3 منها فقط جاءت من لعب مفتوح، والبقية سُجلَت من ركلات جزاء وركلات ركنية وأخطاء فردية. يوفنتوس دخل المباراة بشكل أفضل، لكن بعد تأخرنا 0-2 لعبنا بشكل جيد، علينا أن نركز بشكل أكبر".

وأشار بشأن ريكي بويج الذي تألق أمام يوفنتوس: "بويج تدرّب جيدا في الأيام الأخيرة، سنرى ما سيحدث غدا".

وواصل: "لا أحب الحديث عن لاعبين بعينهم، أحاول تحليل الوضع الجماعي للفريق وبعدها أقرر. لدي 25 لاعبا، ولو لم يحظ أحدهم بالكثير من الدقائق فهذا لسبب ما".

وكشف عن النتيجة التي ينتظرها من دربي مدريد: "أولا علينا أن نفوز بمباراتنا، لو فزنا فسيكون من الأفضل أن يخسر أتليتكو، لكن هذا شيء لا يشغلني بشدة".

واعترف: "تنقصنا بعض الأمور، لأن النتائج ليست على المستوى المطلوب، نفتقد للتركيز في الكرات الثابتة والركلات الركنية، علينا التحلي بشراسة أكبر في بعض اللحظات. نخلق فرصا كثيرة لكننا نمتلك نسبة فعالية منخفضة".

وشدد: "كل شيء يتوقف علينا، لو كنا في مستوى جيد، ففرق قليلة تستطيع الفوز علينا في ملعبنا".

وأكمل: "أنا بخير، لكني لست سعيدا بالوضع في الدوري الإسباني، نحاول التحسن، ثم سنرى ما سيحدث في يناير مع الرئيس الجديد، أنا لا أحتاج إلى الدعم، فأنا المسؤول عما يحدث".

وكذّب تقارير الصحافية التي أشارت إلى ثورة غرفة الملابس عليه: "أحاول دائما احترام ومساعدة اللاعبين، لو وقعت أخطاء يجب الحديث عنها باحترام، لا أقتل أحدا في النادي، كل ما أقوله هنا هو ما أقوله لهم قبل ذلك. أشيع أن غرفة خلع الملابس غير سعيدة بطريقة اللعب، وهذا ليس حقيقيا، هذه أكذوبة، كانوا سيخبرونني لأننا نتحدث فيما بيننا".

وعن سبب عدم عودة برشلونة عندما يتأخر في النتيجة: "عندما نتأخر في النتيجة، يتراجع المنافس ويغلق كل المساحات، والفرق في إسبانيا هنا تفعل ذلك بشكل مميز. كنا سنعود في النتائج لو تمتعنا بفعالية أكبر، لأننا نخلق الفرص بالفعل".

هل يحتاج لاعبو برشلونة إلى أخصائي نفسي؟ كومان أجاب: "الفريق فيه ما يكفي من الشخصية والخبرات، أنا لا أؤمن بالأخصائيين النفسيين والأمور الذهنية. طالما أنت في برشلونة فعليك أن تتحمل الضغط".

وعما إذا كان يشعر بدعم اللاعبين، أوضح: "نعم، لو لم أر ثقتهم في شخصي فلن أستطيع العمل. أشعر بارتياح رغم قلقي".

وأتم: "أتفهم ما يشعر به الجمهور، فقد فازوا بالألقاب لفترة طويلة وكانوا في القمة، واليوم يروننا نخسر أمام خيتافي أو قادش. الوضع معقّد في النادي لكن يمكن أن يتغيّر في يناير مع الرئيس الجديد".

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة من 10 مباريات، بفارق 12 نقطة كاملة عن أتليتكو مدريد المتصدر الذي خاض نفس عدد المباريات.

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