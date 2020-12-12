مباشر في الدوري – بيراميدز (1) - (1) الاتحاد السكندري.. صبحي يحبط السعيد من ركلة الجزاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز والاتحاد السكندري، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

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ق62: تغييران لـ بيراميدز: إسلام عيسى وجون أنتوي يحلان بدلا من محمد فاروق ومحمود وادي.

ق53: وعبد الله يهدر ركلة الجزاء وتألق من محمد صبحي!

ق51: كريم يحيى يرتكب ركلة جزاء على رمضان صبحي بعد بينية من فاروق واختراق رائع من رمضان. ينبري لها عبد الله

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48: رمضان صبحي يمرر لعبد الله السعيد الذي يسدد بباطن القدم لكنه يصطدم بتألق محمد صبحي

ق44: من أين لك هذا يا عمااااااار حمدي.. مرور ولا أروع وتسديدة ولا أجمل والتعاااادل!

ق39: رمضان ولمحة مهارية رائعة يمر من ثلاثي دفاع الاتحاد ويلعب الكرة من فوق محمد صبحي لكن الحارس يتألق أمام رمضان.

ق37: إنذار على رمضان صبحي بعد تدخل بالكوع على محمود رزق بحسب الحكم محمد الصباحي

ق34: جوووووووووول عبد الله السعيد يسجل الهدف الأول لبيراميدز، هجمة مرتدة مرر فيها فاروق الكرة لعبد الله، الذي مررها محمود حمادة، ليلعب عرضية يقابلها السعيد برأسية رائعة تعلن الهدف الأول لبيراميدز

ق27: فاروق يهيئ الكرة لحمادة الذي يسدد بباطن القدم فوق العارضة.

ق23: رمضان يتسلم بينية عبد الله ويراوغ ويسدد لكن محمد صبحي يتصدى على مرتين من داخل منطقة الجزاء

ق17: صاروخ من كريم ممدوح من خارج المنطقة يتصدى له شريف إكرامي ويحوله لركنية

ق10: الحكم محمد الصباحي يلغي الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو. سيسيه كان متسللا في بداية الهجمة. الكرة ارتدت بهجمة خطيرة لبراميدز تألق أمامها لوي مدافع الضيوف الجامايكي.

ق7: جوووووووووول سيسيه يضرب بالأول! خالد قمر يمهدها رائعة لسيسيه الذي يفجر المرمى بهدف رائع!

ق6: ضربة حرة من عبد الله السعيد، يلعبها رمضان بالرأس ترتد إلى وادي الذي يسددها فوق العارضة.

ق4: جملة رائعة بين رزاق سيسيه والسيد سالم مرر على إثرها سيسيه عرضية لخالد قمر أمام المرمى الخالي ويسجلها، لكن سيسيه كان متسللا. الهدف يُلغى.

انطلاق المباراة