سيراميكا كليوباترا: صالح جمعة لم يخالط أحد.. طُلب منا عمل مسحة للاعب آخر معه وجاءت سلبية

قال معتز البطاوي مدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا إن صالح جمعة لاعب فريقه لم يخالط أي أحد أثناء وجوده في الملعب، مشيرا إلى أنه لم يكن الوحيد الذي طُلب منه عمل مسحة بين صفوف فريقه.

وصرح البطاوي عبر شاشة "صدى البلد" قائلا: "سنربح رهاننا على هيثم شعبان مدرب الفريق".

وواصل "هيثم شعبان لا يرتاح ولا يهدر وقتا للعمل، حمدا لله الكل مخلص ومجتهد وسنقدم موسما يليق باسم النادي واللاعبين".

وأكمل "كان لدينا لاعبين طُلب عمل مسحة لهما بعد رابيد تيست وهما كوامي بونسو وصالح جمعة، مسحة بونسو جاءت سلبية، وصالح جمعة لا أحد يمكنه الجزم بإصابته بالفيروس من عدمه، لكن بالفعل غير مصاب وفقا لكلمات الأطباء".

وتابع "صالح لم يتواجد مع الفريق في الحافلة أو غرفة الملابس، دخل المقصورة وشاهدته فأخبرته بأن يرحل عن الملعب، أراد مشاهدة فريقه وكان شعورا طيبا منه وإيجابي، لكن قبل المباراة بأكثر من نصف ساعة أو ساعة إلا ربع رحل بسيارته الخاصة التي جاء بها".

وأتم "صالح سيخضع لمسحة أخرى غدا أو بعد غد، وسننتظر نتيجتها، ما أثق به أنا وجميع الأطباء أنها ستكون سلبية، لأنه وفقا لحديثهم من الوارد أن يتواجد لديه بعض الرواسب تسببت في هذا الارتباك".

ما الذي حدث؟

سيراميكا كليوباترا أعلن خروج صالح جمعة لاعب وسط ميدانه من قائمته لمواجهة الإنتاج الحربي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

فيما بعد خرج معتز البطاوي مدير الكرة بنادي كليوباترا، ليوضح أن مسحة اللاعب أشارت إلى ضرورة تكرارها والنادي كان يأمل في ظهور العينة الجديدة سلبية لكي ينضم اللاعب لقائمة مواجهة الإنتاج، مشددا على عدم اختلاطه بأحد. (طالع التفاصيل)

وأبدى نادي الإنتاج الحربي امتعاضه من حضور صالح جمعة للمباراة، كما وجه سؤالا للمسؤولين بخصوص حضوره للمواجهة. (طالع التفاصيل)

وفاز سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0 أمام الإنتاج ضمن أولى جولات الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.