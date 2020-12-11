استراحة في الدوري - الإنتاج الحربي (0) - (0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com متابعة حية لأحداث مباراة الإنتاج الحربي ضد سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، اليوم الجمعة.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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نهاية الشوط الأول

د.42 جووول هدف تاريخي، شريف دابو يسجل أول أهداف سيراميكا كليوباترا في تاريخه بالدوري الممتاز بعد ركلة جزاء احتسبها الحكم.

د.40 الحكم يحتسب ركلة جزاء لصالح شادي حسين لاعب سيراميكا كليوباترا

د.32 تبديل مبكر مشاركة أحمد حسن مكي بدلا من محمود عادل.

د.21 تسديدة على الطائر من محمد مسعد من داخل منطقة الجزاء تمر بسلام على مرمى الإنتاج.

د.18 تسديدة خطيرة للغاية من محمد توني لاعب سيراميكا على طريقة R2 تمر بسلام على مرمى الإنتاج

د.16 تسديدة قوية من شريف دابو و تمر بسلام على مرمى الإنتاج

د.11 محمد إبراهيم أرسل تمريرة لمحمد مسعد انفرد على أثرها بالمرمى ولكن مسعد سدد الكرة فوق العارضة خارج الملعب.

د.8 تسديدة قوية من باسم مرسي وعامر عامر يتصدى ويحول الكرة إلى ركنية.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل