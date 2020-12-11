أندية الدوري – تعرف على الـ18 فريقا في الموسم الجديد من المسابقة

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 - 13:10

كتب : FilGoal

الدوري المصري

لا يفصلنا عن انطلاق موسم 2020-2021 من الدوري المصري سوى ساعات قليلة.

من يتوج باللقب؟ من يتواجد في المربع الذهبي؟ ومن سيهبط في النهاية؟ ومن هو الحصان الأسود؟

كل هذه الأسئلة تدور في بال المشجع المصري واليوم سنبدأ معرفة إجابة كل منهم مع انطلاق أول لقاء من أصل 306 سوف يقاموا حتى منتصف شهر أغسطس من العام المقبل.

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات اليوم 11 ديسمبر 2020.. انطلاق الدوري المصري الممتاز في الدرجة الثانية – 3 أشقاء يطمحون لكتابة التاريخ مع مركز شباب سمسطا حكاية عادل خورشيد – أزمة بسبب ألعاب دمنهور منعته من الأهلي.. واحتيال في الاحتراف

وقدم FilGoal.com تقاريرا خلال الأيام الماضية للتعرف عن قرب أكثر على أندية الدوري والصفقات التي أبرمها كل فريق والتوقع لمركزه في المسابقة.

في البداية تعرف على لوائح المسابقة ومتى تؤجل أي مباراة حال تفشي فيروس كورونا.

11 نقطة من لائحة المسابقات: حالات جديدة لخصم النقاط وقواعد كورونا وحلول لأزمات مزمنة

وتعرف كذلك على ملاعب الموسم الجديد من الدوري.

استادات الدوري – 13 ملعبا.. السلام الأكثر استخداما وعودة مداخن المحلة

والآن إلى الأندية.

أندية الدوري - الأهلي.. بطل الثلاثية يبحث عن اللقب الـ43

أندية الدوري – الزمالك.. موسم المصالحة للجماهير

أندية الدوري - بيراميدز.. قمة الهرم

أندية الدوري - مصر للمقاصة.. ذكريات الماضي بثوب جديد

أندية الدوري – سموحة.. الموج الأزرق

أندية الدوري – سيراميكا كليوباترا وقصة "الـ470 لاعبا"

أندية الدوري - طلائع الجيش.. حان وقت العودة للمربع الذهبي

أندية الدوري - البنك الأهلي.. الحصان الأسود

أندية الدوري – الإسماعيلي.. العودة للمكانة المعهودة؟

أندية الدوري – المصري.. استحضار روح العميد مع علي ماهر؟

أندية الدوري – غزل المحلة.. من أجل عودة مختلفة

أندية الدوري - الجونة.. للخروج من شبح الهبوط

أندية الدوري – المقاولون العرب.. للهروب من لعنة إفريقيا

أندية الدوري – إنبي.. من أجل عودة الحصان الأسود

أندية الدوري - أسوان.. لتكرار إنجاز التسعينيات

أندية الدوري – وادي دجلة.. العودة إلى أرض الواقع

أندية الدوري - الاتحاد.. تحدي العميد

أندية الدوري - الإنتاج الحربي.. لمواصلة الاستقرار

أندية الدوري في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
حسام باولو لـ في الجول: دخلت نادي المائة وأنا خارج القائمة.. وسأعود للدوري لأكون عاشر العظماء 3 دقيقة | مصر
غزل المحلة ينشر كلمة من وزير قطاع الأعمال لجماهير الفريق 3 دقيقة | الدوري المصري
الكونغو الديمقراطية تكتفي بمقاومة نصف ساعة أمام الأرجنتين في مشاركتها الأولى 22 دقيقة | مصر 2021
صلاح: الإصابات أرهقت ليفربول ولكن.. وهذا اللاعب العربي الذي لدي علاقة جيدة معه 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ألمانيا تسحق أوروجواي في ظهور السيليستي الأول بـ مونديال اليد تاريخيا 41 دقيقة | مصر 2021
تعادل تاريخي للسامبا.. إسبانيا تتجنب الخسارة بشق الأنفس أمام البرازيل 57 دقيقة | مصر 2021
مفاجأة كبرى.. اليابان أخير 2019 تتعادل مع كرواتيا وصيف أوروبا في مونديال اليد 58 دقيقة | مصر 2021
مؤتمر كلوب – رد عنيف على كلاتنبرج.. و"الصراخ والشعور بالبرد" لتجنب فيروس كورونا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير 2 سانت إيتيان لـ في الجول: الزمالك تراجع عن اتفاقه بشأن مصطفى محمد.. عليهم تقدير الظروف الحالية 3 رومانو: تجديد تعاقد صلاح ليس أولوية ليفربول 4 الزمالك: مصطفى محمد اقترب من سانت ايتيان
قد ينال إعجابك