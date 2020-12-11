أندية الدوري – تعرف على الـ18 فريقا في الموسم الجديد من المسابقة

لا يفصلنا عن انطلاق موسم 2020-2021 من الدوري المصري سوى ساعات قليلة.

من يتوج باللقب؟ من يتواجد في المربع الذهبي؟ ومن سيهبط في النهاية؟ ومن هو الحصان الأسود؟

كل هذه الأسئلة تدور في بال المشجع المصري واليوم سنبدأ معرفة إجابة كل منهم مع انطلاق أول لقاء من أصل 306 سوف يقاموا حتى منتصف شهر أغسطس من العام المقبل.

وقدم FilGoal.com تقاريرا خلال الأيام الماضية للتعرف عن قرب أكثر على أندية الدوري والصفقات التي أبرمها كل فريق والتوقع لمركزه في المسابقة.

في البداية تعرف على لوائح المسابقة ومتى تؤجل أي مباراة حال تفشي فيروس كورونا.

11 نقطة من لائحة المسابقات: حالات جديدة لخصم النقاط وقواعد كورونا وحلول لأزمات مزمنة

وتعرف كذلك على ملاعب الموسم الجديد من الدوري.

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والآن إلى الأندية.

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